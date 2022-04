Kamera ist Zeuge: Wanderfalken beziehen Horst am Muldestausee in Schlaitz

Bilder vom Alltag rund um das Nest in luftiger Höhe werden im Haus am See ausgewertet und Besuchern gezeigt. Überraschungen sind gewiss.

Foto: Haus am See

Schlaitz/MZ - Besonders, wunderbar, beeindruckend: Susanne Grießbach hält mit ihrer Begeisterung nicht hinter dem Berg. Die Leiterin des Hauses am See in Schlaitz freut sich, dass der Horst auf einem ausgedienten Strommast in der Nähe des landkreiseigenen Umwelt- und Naturschutzzentrums bezogen ist - erstmals nach einem Jahr Pause und erstmals von Wanderfalken.

Dank Schnelligkeit die perfekten Jäger

Die stehen für einen Superlativ. Kein anderer Vogel weltweit kann schneller fliegen als sie. „Bis 320 Kilometer pro Stunde sind drin“, erzählt Grießbach über die perfekten Jäger. Die Livecam liefert die Beweise. Das Falkenmännchen bringt regelmäßig Beute - zur Freude der Angebeteten im Horst. Aber auch zur Freude der Mitarbeiter im Haus am See. Denn die Fachleute haben erkannt, dass es dabei um mehr als Nahrungsaufnahme geht.

„Das gehört zum Balzverhalten. Das ist ganz klassisch“, weiß Susanne Grießbach. Sie lehnt sich deshalb auch ganz weit aus dem Fenster. „Es sieht so aus, als ob bald ein Ei gelegt wird.“ Liegt sie richtig, sollten Küken nach etwa 30 Tagen schlüpfen. Anfang Mai wäre das der Fall. Es ist Zukunftsmusik, in der jede Menge Hoffnung mitklingt. Denn das Werden und Wachsen des Nachwuchses wollen sie dokumentieren mit der seit Mitte März scharf geschalteten Kamera, die Bilder in hoher Auflösung bis auf die Bildschirme im Haus am See liefert.

Weit mehr als klassisches Revierkämpfe mit Kolkraben und Bussarden

Letztes Jahr blieben genau jene Aufnahmen aus. „Da hatten wir zwar jede Menge Revierkämpfe - Bussard gegen Kolkraben zum Beispiel. Aber es gab keinen Nachwuchs“, erklärt Susanne Grießbach.

Dass jetzt die pfeilschnellen Wanderfalken Quartier bezogen haben und offenbar ernst machen in Sachen Nachwuchs, begeistert sie. Immer neue Bilder hat die Naturfreundin zur Hand. Sie beweisen: Der Horst ist Dreh- und Angelpunkt des Lebens der Falken, die eigentlich Felsbrüter sind, gern aber fertige Nester in Beschlag nehmen - auch und gerade Horste in luftiger Höhe wie den in Schlaitz. Was erstaunt: Typische Revierkämpfe, wie sie in der Vergangenheit so oft stattgefunden haben, sind bisher ausgeblieben. Also keine Auseinandersetzung mit Raben, Bussarden oder gar dem Fischadler, für den Horst und Kamera einst oberhalb des Muldestausees eingerichtet worden waren.

Nach Superstar Romeo: Falken sollen für Nachwuchs sorgen

Der Fischadler brütet schon lange nicht mehr. Romeo, der einstige Star, ist längst verschwunden. Dafür besteht die Gewissheit, dass das jetzt voll auf Liebe eingestellte Falkenmännchen kein unbekanntes ist. Ornithologe Holger Gabriel hat den Vogel selbst beringt und kann deshalb auch dessen Alter bestimmen. Zwei Jahre ist der Falke alt und damit gerade geschlechtsreif. Das Weibchen ist noch die Unbekannte. Der Hoffnung auf Nachwuchs tut das allerdings keinen Abbruch. „Sie paaren sich mehrmals am Tag. Wir dürfen wirklich guter Dinge sein“, sagt Susanne Grießbach und lädt Neugierige ins Haus am See nach Schlaitz ein.

Besucher herzlich willkommen - Wochentags Anmeldung erwünscht

Dort wird das umfangreiche Bildmaterial aus dem Horst täglich ausgewertet und aufbereitet. Dabei geht es längst nicht allein um das Liebesspiel. Interessant ist auch, welche Beute die Falken bei ihrer Jagd machen. „Da ist eine breite Palette an Tieren dabei. Besucher dürfen sich auf Überraschungen einstellen“, sagt Grießbach.

Das Haus am See in Schlaitz ist sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr sowie an Wochentagen nach telefonischer Vereinbarung unter 034955/2 14 90 für Besucher geöffnet.