Naturspektakel in Schlaitz Kamera filmt Schlüpfen von drei Fischadler-Küken - Selbst Nachtbilder werden geliefert

Freude im Haus am See in Schlaitz. Alle drei Eier im Fischadlerhorst sind ausgebrütet. Kamera zeicnet alles auf. Nachzügler auch im Horst des BUND.