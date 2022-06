Kabeldiebe legen Strecke Bitterfeld - Berlin lahm - Bahn muss ein Gleis sperren

Bitterfeld/MZ - Kabeldiebe haben am Freitag auf der Bahnstrecke zwischen Bitterfeld und Berlin für erhebliche Behinderungen gesorgt.

Nach der Angaben der Bundespolizei hatte es in der Nacht zwei Angriffe gegeben. Das erste Mal waren die Kabeldiebe offenbar gegen 0.30 Uhr vor Ort. Eine Streife konnte aber keine Feststellungen machen. Gegen 4 Uhr ging an der Notfallleitstelle der Bahn erneut eine rote Warnlampe an. Die Täter hatten an einer Weiche in Richtung Muldenstein sechs Meter Achszählkabel und sechs Meter Stromversorgungskabel herausgeschnitten. Als die Bundespolizei eintraf, flüchteten sie.

In der Folge musste ein Gleis in Richtung Berlin komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Bahn wurde der Zugverkehr über das andere Gleis abgewickelt. Vor allem auf den Linien der S 2 und S 8 kam es teilweise zu Ausfällen und Verspätungen. Erst gegen 14.25 Uhr konnte die Reparatur abgeschlossen und das Gleis wieder freigegeben werden.