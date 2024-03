Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Moderne Kunst trifft im Kreismuseum neuerdings auf historische Elemente der Bitterfelder Chemie-Wirtschaft. Vergangenen Freitag wurde dort die Ausstellung „Gems through the lens – Synthetische Edelsteine in neuem Licht“ eröffnet. Die farbenfrohe Neuinterpretation richtet sich sowohl an Modebegeisterte als auch an Fotografiefans.