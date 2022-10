Jugendliche werfen Stein gegen Bankfiliale am Markt in Bitterfeld - Schaden bei 1.000 Euro

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Dienstag die Scheibe einer Bank beschädigt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 1.000 Euro.

Die 40-jährige Angestellte eines sich am Markt in Bitterfeld befindlichen Geldinstituts war am Dienstag gegen 15 Uhr durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt worden. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte sie zwei Jugendliche, die offenbar mit einem Stein eine Fensterscheibe der Filiale beschädigt hatten.

Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 1.000 Euro. Die beiden Täter flohen in Richtung Teichwall.