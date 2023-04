Dreiste Ladendiebe in Supermarkt Jugendliche stehlen in Muldenstein Grillgut - Polizei fasst Trio mit Hilfe eines Hubschraubers

Die jungen Männer hatten in Muldenstein Grillutensilien und Getränke gestohlen. Mit einer Mitarbeiterin kam es zu einem Handgemenge. Die Polizei konnte das Trio in Altjeßnitz und in Raguhn-Jeßnitz stellen.