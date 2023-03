„Jugend forscht“ in Bitterfeld-Wolfen: Wer schafft es beim Regionalwettbewerb in die nächste Runde?

Greppin/MZ - Ihre Forschungsfrage können die beiden jungen Damen ganz klar mit Nein beantworten, da machen sie keinen Hehl draus. Aber so läuft Wissenschaft eben – nicht immer kommt das Ergebnis heraus, das man plant. Das haben die dreizehnjährige Elida Zörner und die zwölfjährige Amelie-Lotta Amling, Schülerinnen am Südstadt-Gymnasium in Halle, in ihrem Projekt für „Jugend forscht“ herausgefunden. Sie wollten wissen, ob günstiges Wasser ebenso gut ist wie teurere Versionen davon. „Das können wir nicht bestätigen“, sagt Zörner.