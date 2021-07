Jetzt offiziell: Diese Supermarkt-Kette will in Wolfen-Krondorf einen neuen Markt bauen

Wolfen/MZ/UR - Garagen werden entmietet, sollen später abgerissen werden und Platz machen für den Bau eines Einkaufszentrums am Krondorfer Kreisel in Wolfen. Das ist seit geraumer Zeit bekannt. Auch das Jahr 2024 als Fertigstellungstermin wurde häufiger genannt. In Sachen Ansiedler, hielt sich die Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung bisher jedoch bedeckt. Das sieht jetzt anders aus.

Stefan Hermann, Amtsleiter Stadtentwicklung, bestätigte während der jüngsten Stadtratssitzung offiziell, dass die Handelskette Kaufland die Entwicklung des Areals am Krondorfer Kreisel in Eigenregie betreiben möchte und deshalb auch direkt mit der Stadtverwaltung in regem Kontakt stehe. „Es gibt einen Antrag auf Übernahme des städtebaulichen Vertrags im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan“, erklärte Hermann und betonte, dass die Verwaltung dem Ansinnen Kauflands positiv gegenüberstehe.

Im Stadtrat wurde der Abwägungs- und Satzungsbeschluss des entsprechenden Bebauungsplanes mittlerweile mehrheitlich bestätigt

Die Handelskette übernimmt nun nicht zuletzt die finanziellen Pflichten, die sich aus der Entwicklung des Baugebietes ergeben. Bisher waren dafür die Projektentwicklungsfirma GPM aus Wanzleben und deren Inhaber Detlef Mispelbaum verantwortlich. Der hatte zuletzt noch Position dazu bezogen, warum aus dem „Warenhaus am Kreisel“ der„Einzelhandel am Krondorfer Kreisel“ wurde und die Umbenennung der Planungsunterlagen mit Verkaufsflächen erklärt.

