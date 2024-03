Weil Wahlen bevorstehen, genehmigt Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner keinen Besuch von Jan Korte in einer vom Landkreis verwalteten Einrichtung. Der Linken-Bundestagabgeordnete will nun rechtliche Schritte prüfen lassen.

Jan Korte und Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner streiten über abgesagten Besuch in Bitterfeld

Jan Korte, kulturpolitischer Sprecher der Gruppe Die Linke im Bundestag, bekommt keinen Termin für einen Besuch in seinem Wahlkreis.

Bitterfeld/MZ. - Ein Bundestagsabgeordneter will eine vom Landkreis verwaltete Kultureinrichtung in seinem Wahlkreis besuchen, bekommt dafür jedoch keinen Termin. So ist es nun Jan Korte (Linke) ergangen, der die Bitterfelder Musikschule und Musikgalerie gemeinsam mit Landtagsabgeordneten seiner Partei besuchen wollte.