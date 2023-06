In den Breitbandausbau im wurden im 100-Seelen-Ort Wadendorf 500.000 Euro investiert. Was die Einwohner im Zörbiger Ortsteil nun technisch erwarten können.

Frank Vogel, Matthias Egert und Sabrina-Maria Geißler (v.l.) starten in Wadendorf symbolisch das neue Netz.

Wadendorf/MZ - Die Einwohner von Wadendorf können frohlocken. Ihr kleines, zum Zörbiger Ortsteil Salzfurtkapelle gehörendes Dorf ist kein weißer Fleck auf der Karte der Internetversorgung mehr. „Der Fleck ist verschwunden“, sagt Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU). Wadendorf hatte über Jahre keine Rolle in Ausbauplänen von Telekommunikationsunternehmen gespielt, galt mit 50 anschließbaren Haushalten schlicht als unattraktiv.

50 Mbit und deutlich mehr sind jetzt Standard im Ort

Jetzt hat Wadendorf alle anderen Zörbiger Ortsteile abgehängt. Nur hier haben sämtliche Haushalte das schnelle Glasfaser-Internet direkt am Haus anliegen. Schließen sie sich wirklich an, können sie mit Übertragungsgeschwindigkeiten von deutlich mehr 50 Mbit/Sekunde rechnen.

Das bestätigte Sabrina-Maria Geißler, Geschäftsführerin der wittenberg-net, die den Breitbandausbau in Wadendorf in den vergangenen Monaten realisiert hat. Zum symbolischen Startschuss für das moderne Datennetz hatte Geißler ein besonderes Geschenk dabei.

„Hier steckt Zukunft drin“, erklärte die Unternehmenschefin und übergab an Ortsbürgermeister Frank Vogel ein Empfangsgerät, das in den Räumen der Feuerwehr installiert wird, die in Wadendorf gleichzeitig als Bürgerhaus fungiert.

Um den kleinen Ort mit gerade einmal 100 Einwohnern an das schnelle Internet anschließen zu können, hat das aus der Lutherstadt Wittenberg stammende Unternehmen aus eigener Tasche und mit Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt rund 500.000 Euro investiert.

Investition auch in Raguhn - wittenberg-net schließt 90 Orte an

Erst Anfang des Jahres hatte wittenberg-net in Raguhn-Jeßnitz den Abschluss der Arbeiten für schnelles Internet verkündet. Dort sorgte das Unternehmen dafür, dass an mehr als 5.000 Anschlussstellen im privaten Bereich sowie in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen Internetraten von bis zu 250 Mbit/s möglich sind.

Wittenberg-net ist ein Tochterunternehmen der GDMcom Netze GmbH aus Leipzig und der Stadtwerke der Lutherstadt Wittenberg. Es versorgt eigenen Angaben zufolge in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg 90 Orte mit schnellem Internet.