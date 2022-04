Jahrelang defekte Straßenleuchten: Löbersdorf bekommt neue LED-Lampen

Löbersdorf/MZ - Nach mehreren Jahren, in denen die Straßenbeleuchtung im Zörbiger Ortsteil Löbersdorf nicht mehr funktionstüchtig war, kommt nun Licht ins Dunkel: 34 Straßenbelichtungsmaste werden komplett neu errichtet. Sie sollen mit moderner LED-Technik ausgestattet werden. Darüber informierte Franziska Brandl vom Zörbiger Bauamt.

Bisher waren in Löbersdorf teilweise noch Freileitungen vorhanden, die extrem störanfällig gewesen waren. Der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung entschieden deswegen gemeinsam, dass neue LED-Technik zum Einsatz kommen solle. Die würde auf lange Sicht auch Wartungskosten sparen.

Ausgeschrieben wurden die Arbeiten bereits im Februar und März, so Brandl weiter. Rund 115.000 Euro soll die Erneuerung voraussichtlich kosten. Darin ist auch die Kabelverlegung enthalten: Das konnte bei den Arbeiten zum Breitbandausbau, der ebenfalls in Löbersdorf geschah, erledigt werden. Auch das wurde bereits im März abgeschlossen. Durch diese Mitverlegung in 80 Prozent des Ortes konnten laut Brandl „erhebliche Einsparungen bei den Tiefbaukosten generiert werden“.

Um Weihnachtsbeleuchtung anzubringen, werden an zwölf Standorten sogenannte Schuko-Steckdosen angebracht. Damit kann die Stromversorgung bei Festen und Veranstaltungen am Spielplatz sichergestellt werden. Die Beleuchtungsmaste, die innerorts aufgestellt werden - insgesamt neun Stück mit einer Höhe von 4,50 Metern - sollen dekorative LED-Mastaufsatzleuchten bekommen. An der Durchfahrtsstraße werden die Masten sechs Meter hoch sein.

Sechs bis acht Wochen soll die Herstellung der Maste und Aufsatzleuchten dauern. Brandl geht davon aus, dass die neue Straßenbeleuchtung daher im Juni 2022 in Betrieb genommen werden kann, wenn die Bauarbeiten beendet sind.