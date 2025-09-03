Sponsoring im Sport Ist der Name Jahnstadion in Wolfen Geschichte ? Fußballverein will Sponsor verewigen und sorgt für absurde Debatten
Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen will die Spielstätte nach einem Sponsor benennen. Das sorgt in politischen Gremien für Diskussionen. Klar ist nur, dass bislang fast nichts klar ist.
Aktualisiert: 03.09.2025, 11:52
Wolfen/MZ. - Bei Stadien von Fußball-Bundesligisten oder Spielstätten wie der Leipziger Arena ist es üblich: Sie tragen eine Zeitlang den Namen eines Großsponsors und der zahlt dafür. Von diesem Prinzip will auch der 1. FC Bitterfeld-Wolfen profitieren und den Traditionsnamen „Jahnstadion“ ersetzen. Die Spielstätte in Wolfen soll für die nächsten fünf Jahre „Sportshouse-Arena“ heißen.