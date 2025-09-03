Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen will die Spielstätte nach einem Sponsor benennen. Das sorgt in politischen Gremien für Diskussionen. Klar ist nur, dass bislang fast nichts klar ist.

Ist der Name Jahnstadion in Wolfen Geschichte ? Fußballverein will Sponsor verewigen und sorgt für absurde Debatten

Das Wolfener Jahnstadion, oft genutzt für integrative Sportveranstaltungen: Wird die Spielstätte demnächst umbenannt?

Wolfen/MZ. - Bei Stadien von Fußball-Bundesligisten oder Spielstätten wie der Leipziger Arena ist es üblich: Sie tragen eine Zeitlang den Namen eines Großsponsors und der zahlt dafür. Von diesem Prinzip will auch der 1. FC Bitterfeld-Wolfen profitieren und den Traditionsnamen „Jahnstadion“ ersetzen. Die Spielstätte in Wolfen soll für die nächsten fünf Jahre „Sportshouse-Arena“ heißen.