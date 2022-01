Inzidenz steigt in Anhalt-Bitterfeld auf 266,5 - 115 neue Infektionen

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Im Landkreis steigt der Inzidenzwert weiter an. Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag um 0 Uhr einen Wert von 266,5. Zudem wurden 115 neue Fälle vom Landkreis übermittelt. Gleich 26 davon sind in Bitterfeld-Wolfen aufgetreten. Sandersdorf-Brehna meldet 21 Neuinfektionen, Köthen 14, Zerbst zwölf, Muldestausee und Zörbig jeweils elf. Das teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit.

Von den 33 Intensivbetten in Anhalt-Bitterfeld sind 22 belegt, zwei davon mit Covid-19-Patienten. Eine Person wird derzeit beatmet.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen informiert indes über eine weitere Impfaktion. Im Ortsteil Greppin wird es am 22. und 23. Januar Impftermine ohne vorherig notwendige Anmeldung geben. Wie die Arztpraxis Dr. Trummel mitteilt, wird die zusätzliche Impfaktion in der Bahnhofstraße 7 jeweils von 8.30 bis 10 Uhr durchgeführt. Altersabhängig stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Mitzubringen sind Impfausweis und Krankenkassenkarte.

Im Impfzentrum Köthen haben sich laut Sprecher Pawelczyk am Mittwoch 177 Menschen impfen lassen. Dort ist von montags bis freitags das Impfen ohne Termin möglich. Durchgeführt werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für Menschen ab zwölf Jahren. Zur Verfügung stehe die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Zum Buchungsportal gelangt man über die Homepage des Landkreises oder über die Buchungsnummer des Landes unter 0391/24369971.

Die Corona-Hotline des Landkreisees hat neue Sprechzeiten. Sie ist Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr unter Tel.: 03496/601234 erreichbar.