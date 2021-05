Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld sinkt auf 102,2 - 44 neue Corona-Infektionen

Anhalt-Bitterfeld - Das Corona-Infektionsgeschehen in Anhalt-Bitterfeld scheint weiterhin abzunehmen. Im Vergleich zum Vortag sind 44 neue Infektionen registriert worden, die Inzidenz sinkt weiter und beträgt laut Robert-Koch-Institut nun 102,2. Und auch die Zahl der aktiv Infizierten bleibt weiter unter der 500er-Marke und liegt nun bei 457 Personen.

Insgesamt waren seit Pandemiebeginn 6.422 Infektionen amtlich festgestellt worden. Allerdings auch 161 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung - das sind zwei mehr als noch am Dienstag.

Im Moment befinden sich noch sieben an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld in intensivmedizinischer Behandlung. Fünf von ihnen werden invasiv beatmet. (mz)