Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld nähert sich der 100 - Am Wochenende 75 neue Infektionen

Anhalt-Bitterfeld - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld nähert sich der Marke von 100. Am Montag liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 93,4. So sind über das Wochenende vom Landkreis 75 neue Fälle gezählt worden. 17 davon in Bitterfeld-Wolfen, 13 in Raguhn-Jeßnitz, neun in Muldestausee und acht in Zerbst. Derzeit gelten 254 Personen als aktiv infiziert, seit Pandemiebeginn gab es 5.256 nachgewiesenen Infektionen.

Außerdem sind am Wochenende zwei weitere Personen in Folge ihrer Covid-19-Erkankung verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt auf 147.

Acht an Covid-19 erkrankte Personen werden derzeit noch intensivmedizinisch behandelt, zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden. (mz)