Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld kratzt weiter an 100er-Marke - 34 neue Infektionen

Anhalt-Bitterfeld - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Anhalt-Bitterfeld kreist weiter um die 100er-Marke und beträgt am Freitag laut Robert-Koch-Institut nun 102,2. 34 neue Infektionen sind seit Donnerstag hinzugekommen, die Zahl der aktiv Infizierten sinkt aber weiter und beträgt nun 390.

Insgesamt hatte die Kreisverwaltung 6.544 Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn amtlich festgestellt. Außerdem wurden 163 Todesfälle gezählt, erneut einer mehr als am Vortag.

Aktuell sind noch sieben an Covid-19 erkrankte Menschen in Anhalt-Bitterfeld in intensivmedizinischer Behandlung. Fünf von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Zudem nimmt der Landkreis zur Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Stellung, man könne die Abstände zwischen den Impfungen mit Astrazeneca von zwölf auf vier Wochen verringern. So sei eine Verkürzung der Abstände in Anhalt-Bitterfeld rein logistisch nicht machbar und alle bereits feststehenden Zweit-Termine mit Abstand von zwölf Wochen bleiben bestehen. Zu künftig vergebenen Terminen wurde aber zunächst keine Angabe gemacht. (mz)