Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld bleibt stabil, liegt aber noch über Landesschnitt

Bitterfeld/MZ - Ist das ein erster Lichtblick? In Anhalt-Bitterfeld sind am Dienstag nicht mehr so viele Neuinfektionen gemeldet worden, wie an den vergangenen Tagen. Insgesamt gab es 137 neue Fälle. Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist nur minimal gestiegen, aber mit 972,5 weiterhin sehr hoch. Er liegt deutlich über dem Wert für ganz Sachsen-Anhalt von 816,7.

Die meisten neuen Fälle hat laut Kreissprecher Udo Pawelczyk Zerbst mit 44 Neuinfektionen vor Bitterfeld-Wolfen (31) und Zörbig (15) zu verzeichnen. Im gesamten Landkreis sind momentan 3.458 Menschen mit Corona infiziert.

Schwierig bleibt auch die Lage auf den Intensivstationen. Von den 33 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Kreis sind 26 belegt, darunter elf mit Covid-19-Patienten. Acht davon müssen laut dem Sprecher außerdem beatmet werden.