Intercity bei Bitterfeld mit Schottersteinen beworfen - Riss in Fensterscheibe festgestellt

Der Bahnhof in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ/cze - Ein Zug der Bundesbahn ist am vergangenen Samstagabend im Bereich Bitterfeld mit Steinen attackiert und dabei beschädigt worden. Das hatte auch Folgen für die Mitreisenden. Dies teilt die Bundespolizei mit.

Demnach hat die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn am Abend des 30. Oktober die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber informiert, dass ein Intercity auf der Strecke von Halle nach Berlin mit Schottersteinen beworfen wurde. Diese Attacke fand demnach gegen 17 Uhr auf Höhe Bitterfeld statt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte das Zugpersonal einen Riss in einer Fensterscheibe fest. Dies hatte zur Folge, dass der Zug aus Sicherheitsgründen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit fahren durfte und verspätet an den folgenden Haltepunkten eintraf.

Eine Streife der Bundespolizei dokumentierte die Beschädigungen. Die Bundespolizei hat hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung.

Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, die sich Samstag gegen 17 Uhr dort an der Bahnstrecke aufhielten, meldet sich bitte unter Tel.: 0391/56 54 95 55.