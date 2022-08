Infrastruktur und Verfügbarkeit im Altkreis Bitterfeld - Kommt der E-Auto-Boom ins Stocken?

Zahlen der letzten Jahre zeigen: Der Ausbau der Elektromobilität nimmt auch im Altkreis Bitterfeld deutlich an Fahrt auf. Doch das Wachstum hat aktuell Grenzen.

Fabien Zepper von den Stadtwreken Bitterfeld-Wolfen testet die Ladesäule am Sandersdorfer Rathaus.

Bitterfeld/MZ - Elektrisch betriebene Fahrzeuge treffen den Zeitgeist und sind beliebt wie nie zuvor. Kein Vergleichen von Spritpreisen, kein Ärger über Preisschwankungen an der Tankstelle: Wer ein E-Auto sein Eigen nennt, ist unabhängig - in der Theorie. Denn ob die dafür nötige entsprechende Infrastruktur in der Region gut genug ausgebaut ist, ist fraglich. Bremst das den Boom?