Infos flimmern über Großbildschirm an der Einfahrt zum Rathaus Wolfen

Wolfen

- In Bitterfeld-Wolfen ist erneut eine große Video-Werbetafel installiert worden. Sie steht an der Einfahrt zum Rathaus in Wolfen. Seit Ende März besteht die Möglichkeit, auf der Mediawand Informationen zu veröffentlichen. Die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (WBG) hat der Firma Jeske Media die Bildwand in Auftrag gegeben und bauen lassen.

„Auf dem 15 Quadratmeter großen Display können alle Interessierten ihre Werbung veröffentlichen oder Informationen kundtun“, sagt Veit Jeske von der gleichnamigen Firma aus Bitterfeld. Wie schon in Wolfen-Nord an den Stadtwerken könne man, je nach Absprache, die Informationen in einem gewissen Zeitraum auf der Wand zeigen und somit auf seine Firma oder andere wichtige Dinge hinweisen.

Geplant sei auch, so Jeske, in den beiden kommunalen Bäder in Wolfen und Bitterfeld ähnliche Videowände zu platzieren, um für eine Präsenz der regionalen Firmen zu sorgen.