Die Planungen zur Erweiterung des Industriegebiets Brehna gehen weiter: Der Stadtrat einigt sich auf eine Kompromisslösung bei einem Verkehrsknotenpunkt und kommt am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen.

Industriegebiet Brehna bekommt einen aufgemalten Kreisverkehr - Sondersitzung am Dienstag

Hier, am Abzweig der Münchner Straße vom Quetzer Weg, soll in Zukunft ein Großteil des Verkehrs zum erweiterten Industriegebiet Brehna entlang fließen. Doch dafür muss dieser Knotenpunkt erweitert werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandersdorf/MZ - Kreisverkehr oder Kreuzung? Die Meinungen von Verkehrsteilnehmern und Verkehrsplanern sind bei dieser Frage oft gespalten. Kosten, Verkehrsfluss und Lärmbelastung sind nur einige der Punkte, bei denen die Meinungen auseinander gehen können. So auch im Stadtrat von Sandersdorf-Brehna. Die Räte haben am Mittwochabend dem aktuellen Planungsstand der weiteren Erschließung des Industriegebiets Brehna II ihre Zustimmung erteilt. In letzter Minute sorgte ein Änderungsantrag dabei noch einmal für Diskussionsstoff.