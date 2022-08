In Wolfen stehen mehrere Hundert Quadratmeter Grünfläche in Flammen

Die Feuerwehr war am Mittwoch zu einem Ödlandbrand in die Bobbauer Straße alarmiert worden.

Ödlandbrand in der Bobbauer Straße in Wolfen

Wolfen/MZ - In Wolfen haben am Mittwoch mehrere Hundert Quadratmeter einer öffentlichen Grünfläche gebrannt. Die Wehren aus Wolfen und Thalheim waren gegen 15 Uhr in die Bobbauer Straße gerufen worden.

Die Retter konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Ermittlungen zur Schadenshöhe und der Brandursache