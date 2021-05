In Wolfen gibt es Corona-Schnelltests auch zu Himmelfahrt

Wolfen - In Bitterfeld-Wolfen kann man sich am Himmelfahrtstag auf Corona testen lassen. Die Stadt wird das Testzentrum im Kulturhaus Wolfen mit Unterstützung des Landkreises am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr öffnen. Das teilt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski mit. Es ist das einzige Testzentrum, das am 13. Mai im Landkreis geöffnet hat.

Alle Einwohner des Landkreises können sich dort durch zwei Rettungssanitäter von „RettMedic“ kostenlos testen lassen. Dazu muss man bloß den Personalausweis vorlegen. „Wichtig ist, dass sich nur Menschen dort testen lassen, die keine Corona-Symptome aufweisen“, so der Sprecher. Wer typische Krankheitssymptome hat, soll sich mit dem Gesundheitsamt des Landkreises in Kontakt setzen und die weiteren Schritte abstimmen.

„Allen Kameraden der Feuerwehren und der Wasserwehr wurden Impfangebote unterbreitet“

Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) hat im Stadtrat eine positive Bilanz der Arbeit der Testzentren gezogen. Wegen der großen Nachfrage vor allem seit Inkrafttreten der Bundes-Notbremse habe man die Öffnungszeiten angepasst und biete auch freitags in Bitterfeld von 9 bis 12 Uhr und in Wolfen von 15 bis 18 Uhr Schnelltests an. Zudem teilte Schenk mit: „Die Betreibung der Testzentren ist bis zum 21. Mai gesichert. Die Zentren werden stark genutzt.“ In der letzten April-Woche seien 1.419 Tests durchgeführt worden. „Davon waren neun positiv.“

Auch zum Impfen durch die Stadt gab der OB Auskunft. Man habe 8.300 Bürger über 80 Jahre angeschrieben und 2.400 Termine vergeben. „Anfang August ist diese Gruppe durchgeimpft.“ Seit dem 4. Mai schreibe man 6.579 Bürger über 60 Jahre an. Hinzu kämen Menschen, die in Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten. Dazu zählen auch Ortsbürgermeister und der OB. „Allen Kameraden der Feuerwehren und der Wasserwehr wurden Impfangebote unterbreitet.“ (mz)