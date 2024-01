In Thalheim geriet der Fahrer eines E-Scooters in Bitterfeld ein Nissan-Fahrer ins Polizeivisier. 24- und 56-Jähriger aus dem Verkehr gezogen.

Thalheim/Bitterfeld/MZ. - Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Am Sonntag wurde laut Polizeibericht gegen 3.30 Uhr in der Wolfener Straße in Thalheim der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Als der 24-Jährige das Polizeiauto sah, stieg er sofort vom Scooter ab. Die Beamten bemerkten, dass das Fahrzeug, anders als vorgeschrieben, über kein Versicherungskennzeichen verfügte. Da sie außerdem Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, führten sie eine Atemalkoholkontrolle durch, welche einen Vorwert von 1,59 Promille ergab.