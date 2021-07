In Schlangenlinien durch Sandersdorf - Polizei stoppt betrunkenen Radler

Sandersdorf/MZ - Die Polizei hat am Mittwoch gegen 16.50 Uhr einen alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 54-Jährige war mit seinem Fahrrad in der Straße Platz des Friedens in Sandersdorf in Schlangenlinien unterwegs, als er den Polizisten auffiel. Die Kontrolle folgte prompt.

Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,87 Promille. Es wurde eine freiwillige Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.