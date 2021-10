In Roitzsch ist wieder die traditionelle Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ angelaufen

Susanne Herrmann sortiert die eingegangenen Geschenke im „Haus am Park“ in Roitzsch.

Roitzsch/MZ - Susanne Herrmann ist glücklich. Der Start in die diesjährige Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist sehr gut angelaufen. Ins „Haus am Park“ kommen Bürger aus Roitzsch und der Umgebung und geben Spielsachen, Bekleidung, Leckereien und auch Geld ab. „Wenn das so weiter geht, können wir sehr zufrieden sein“, sagt die Organisatorin vom Roitzscher Heimatverein.

„Im vorigen Jahr haben wir das alles noch im kleinen Rahmen durchgeführt“, erzählt Herrmann. Diesmal wolle man allerdings das Ergebnis des Vorjahres noch toppen und wie es scheint, werde das auch gelingen. „Neben der Sammelstelle im Haus am Park in Roitzsch haben wir noch andere Firmen gewinnen können, sich an der Aktion zu beteiligen“, freut sich Susanne Herrmann. Das seien zum Beispiel die Anwaltskanzlei in der sie selbst arbeitet, aber auch der Inselclub in Raguhn oder der Jugendfreizeittreff in Greppin hätten ihre Hilfe zugesagt.

„Unsere Werbeaktion in diesem Jahr hat sich auf alle Fälle ausgezahlt“, sagt sie und zeigt auf die bisherigen Ergebnisse, die auf einem Tisch im Haus ausgelegt sind. Das sei aber bei weitem noch nicht alles, was bis jetzt schon abgegeben wurde, betont sie. „Wenn ich die Säcke noch holen würde, die woanders eingelagert sind, wäre hier alles voll.“ Und wer keine Geschenke habe, könne sich auch finanziell an der Aktion beteiligen. „Weihnachten ist die Zeit des Gebens“, sagt eine Frau, als sie einen größeren Geldschein in die Spendenbox tut.

Und damit trifft sie genau den Kern der Aktion. Es gibt viele Kinder auf der ganzen Welt, denen es wesentlich schlechter geht als uns. Also sollte es uns allen nicht schwerfallen, etwas für diese armen Kinder zu tun. „Uns tut es nicht weh und die Mädchen und Jungen freuen sich über Spielzeug, Leckereien oder Sachen zum Anziehen“, weiß Herrmann.

„Es ist geplant, am 16. November im Jugend- und Freizeittreff in Greppin eine große Packparty zu veranstalten, bei der die gespendeten Dinge nach Geschlecht und Alter der Kinder zusammengestellt werden“, beschreibt Herrmann den weiteren Weg.