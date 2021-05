In Heideloh gibt es ein 90 Jahre altes Stück lokaler Feuerwehr-Geschichte

Heideloh - So hübsch können 90-Jährige aussehen: glänzendes Metall, ordentlich poliert und mit einem angemessenen Platz bedacht. Die Tragkraftspritze der Feuerwehr Heideloh ist bereits seit einigen Jahrzehnten in Rente, sieht aber dank der Restaurationsarbeiten der Kameraden Jürgen Rulf und Dieter Bruder immer noch schick aus.

„1938 wurde die Spritze angeschafft“, berichtet Ortswehrleiter Christoph Schwarz, der in der Heideloher Chronik geblättert hat. Und der Weg vom Hersteller zum Bestimmungsort war kein weiter, denn die Tragkraftspritze stammt aus der Bitterfelder Feuerwehrgerätefabrik Bräunert.

„Bräunert gehört im Vergleich zu Metz oder Magirus, zu Koebe oder Flader eher zu den kleinen Löschgeräteherstellern“

Dieses Unternehmen wurde 1820 in der Burgstraße 22 von Christian Gottlob Bräunert gegründet und stattete viele Feuerwehren in der preußischen Provinz Sachsen aus. „Bräunert gehört im Vergleich zu Metz oder Magirus, zu Koebe oder Flader eher zu den kleinen Löschgeräteherstellern“, schreibt Anhalt-Bitterfelds Kulturamtsleiter Uwe Holz auf einer Webseite, die er rund um die Bitterfelder Firma gestaltet hat.

Dort erfährt der Besucher noch mehr über die Geschichte der Feuerwehrgerätefabrik: Etwa, dass es kaum eine fachliche Ausstellung gab, an der die Bitterfelder nicht teilnahmen oder dass unter Herrmann Hilmar Bräunert ab 1895 auch das Geschäft im Ausland florierte.

Der grüne Farbton ist übrigens original - bei der Instandsetzung im Jahr 2000 wurde eine Farbermittlung gemacht

Der Sohn des Gründers war selbst aktiver Kamerad in Bitterfeld, musste aber 1934 aufgrund des Alters aus der aktiven Kameradschaft ausscheiden. In diesem Jahr gründete sich am 19. Januar auch die Heideloher Feuerwehr, wie aus der Ortschronik hervorgeht. „Vorher musste jeder im Ort Dienst tun“, erklärt Wehrleiter Christoph Schwarz. Keine vier Jahre später also wurde die Pumpe angeschafft, die 600?Liter pro Minute schafft und mit Mannes- oder Pferdekraft gezogen werden konnte. Betankt wurde sie mit Benzin, die Schnellkupplung funktioniert ähnlich wie heute, erklärt der Fachmann.

Der grüne Farbton ist übrigens original - bei der Instandsetzung im Jahr 2000 wurde eine Farbermittlung gemacht. Bis dahin hatte die Tragkraftspritze im Dorfgemeinschaftshaus unbehelligt gestanden, sollte gar bei der Renovierung entsorgt werden. Jürgen Rulf und Dieter Bruder retteten das Stück Feuerwehrgeschichte, reinigten und setzten in mühevoller Arbeit alles wieder zusammen. Im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Bitterfeld stand die Heideloher Spritze als Anschauungsmaterial, bald soll sie im neuen Schulungsraum in Heideloh zu sehen sein. (mz)