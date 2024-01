In Greppin wird ein Kranz für die Opfer des Nationalsozialismus niedergelegt

Gedenken am Mahmal

Greppin/MZ. - Anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wurde von der Stadt Bitterfeld-Wolfen am Sonnabend auf dem Friedhof in Greppin eine Kranzniederlegung veranstaltet.