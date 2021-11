In die Rathäuser von Raguhn-Jeßnitz geht es nur mit 3G und Termin

Raguhn/MZ - Mit der vierten Welle der Corona-Pandemie kehren auch für die Einwohner von Raguhn-Jeßnitz Einschränkungen zurück, die bereits aus den vergangenen anderthalb Jahren bekannt sind. Seit Mittwoch sind die Rathäuser in beiden Städten erneut für den Besucherverkehr geschlossen.

Mit dieser Maßnahme sollen der Schutz vor Covid-Infektionen gewährleistet und die derzeitigen Regeln des Langes umgesetzt werden. Ausnahmen sind an zwei Bedingungen geknüpft. Werd dringende Angelegenheiten in den Rathäusern von Raguhn und Jeßnitz zu erledigen hat, muss zunächst einen Termin vereinbaren und bei diesem dann die sogenannte 3G-Regel befolgen - also gegen das Virus geimpft, von der Krankheit genesen oder negativ auf eine Infektion getestet sein.

„Der Nachweis über den Impf- oder Genesenenstatus ist vorzulegen oder aber die Vorlage eines negativen SARS-CoV-2-Testnachweises erforderlich“, heißt es auf der städtischen Webseite. Jugendliche unter 18 Jahren sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Kontaktdaten zu den verschiedenen Bereichen der Verwaltung hat die Stadt auf ihrer Webseite hinterlegt. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 waren die beiden Rathäuser bereits mehrfach für den Besucherverkehr geschlossen.