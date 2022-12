In der Weihnachtsnacht muss Brehnaer Familie vor dem Feuer fliehen

Kurz nach Mitternacht bricht in Mehrfamilienhaus in Brehna ein Brand aus. Feuerwehr kann zügig löschen. Doch die Wohnung ist vorerst nicht nutzbar. Wie die Bürger reagieren.

Brehna/MZ - „Es gab einen Knall in der Küche und plötzlich haben die Rauchmelder Alarm geschlagen.“ So beschreibt die betroffene Familie aus der Brehnaer Schillerstraße die traurigen Ereignisse am späten Heiligabend. Kurz nach Mitternacht brach in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Die Familie konnte sich noch ins Freie retten und die Feuerwehr alarmieren.