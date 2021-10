In der Nacht zum Donnerstag - Einbrecher stehlen in Schlaitz vier wertvolle Ledersattel

Schlaitz/MZ - Auf Pferdesattel hatten es Diebe in dieser Woche in Schlaitz abgesehen. Nach Angaben der Polizei drangen Langfinger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Schlaitzer Agrarstraße auf ein Grundstück vor und entwendeten aus einem Nebengelass eines Pferdestalls insgesamt vier Ledersattel. Deren Wert wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es ein gezielter Einbruch war.