Unbekannte entwenden aus einem Keller in Holzweißig Angelzubehör. Die Polizei ermittelt.

In der Holzweißiger Hauptstraße wird Angelzubehör im Wert von 3.000 Euro geklaut

Dreiste Diebe dringen in Keller ein

Angelzubehör ist aus einem Keller in der Holzweißiger Hauptstraße gestohlen worden.

Holzweißig/MZ. - Ein dreister Diebstahl ist der Polizei in Anhalt-Bitterfeld angezeigt worden. Laut Information sind zwischen dem 2. und 4. April Unbekannte gewaltsam in den Keller eines 58-Jährigen in der Holzweißiger Hauptstraße eingedrungen. Aus dem Abteil des Mehrfamilienhauses wurde Angelzubehör im Wert von etwa 3.000 Euro entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.