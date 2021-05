In der Goitzschewildnis sind Exmoor-Ponys zu Hause - BUND sucht Unterstützer für Projekt

Holzweißig - Wo das Glück der Erde liegt? Hinter den Goitzsche-Wächtern immer geradeaus bis zu einem verschlossenen Tor. Haben Radfahrerinnen oder Spaziergänger einen guten Tag erwünscht, sind dann die fünf Exmoor-Ponys auf ihrer Koppel zu sehen.

Auch Sylvia Schuster verbringt gern Zeit in der Nähe der Vierbeiner. Die Leipzigerin, die beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert, bringt sich in der Kreisgruppe in der Ponypflege ein. Die fünf Pferde - Stute, Hengst und drei Wallache - werden nicht geritten oder sonst irgendwie gezähmt, sie dürfen sich auf sieben Hektar frei bewegen. Fressen Gras, aber auch Beeren und knabbern an Sträuchern. „Exmoor-Ponys sind sehr robust und kommen gut mit karger Landschaft aus“, sagt Sylvia Schuster, die auch selbst ein Reitpferd besitzt. „Hier kann ich die Ruhe genießen und den Pferden zuschauen.“

Doch so schön es ist, die Tiere auf der Weide zu beobachten, es gehört auch ein gutes Stück Arbeit dazu, und Material etwa für einen neuen Zaun oder den Unterstand der Ponys wird auch immer gebraucht. Deswegen unterstützen bisher drei Paten die Pferde. Für Stute Bruni und ihren Sohn Pepe hofft Sylvia Schuster allerdings noch auf Paten. Mit 300 Euro können Pferdefreunde die Arbeit der BUND-Kreisgruppe unterstützen. Und die Unterstützer können ihre Paten besuchen und sich außerdem über kleine Aufmerksamkeiten freuen, wie etwa einen Kalender aus der Goitzschewildnis oder auch mal ein Glas selbst gemachte Marmelade. Mit dem Geld aus der Patenschaft werden unter anderem die Pacht für die Koppel, aber auch eventuell anfallende Tierarztkosten bezahlt. Auch wenn die Tiere seit ihrem Einzug 2006 bisher supergesund waren. Übernommen hatte die Kreisgruppe die Tiere damals, um sie vor dem Schlachter zu retten.

Paten sind auch bei den Treffen der Naturschützer immer herzlich willkommen. Zwischen April und September treffen sich die Ehrenamtlichen sogar auf der Koppel der Exmoor-Ponys. Die dann auch mal ganz neugierig bis zum Zaun kommen und schauen, was vor sich geht. Besprochen wird dann etwa der Koppeldienst, den aktuell zwölf Freiwillige ableisten. Dafür schauen sie einmal täglich bei den fünf Ponys vorbei, drehen eine Runde um den Zaun und prüfen, ob sowohl beim Material als auch bei den Tieren alles in bester Ordnung ist.

Nach einiger Zeit fassen die Pferde auch Vertrauen. Sylvia Schuster etwa kann sich ihnen nähern, ohne dass die Tiere flüchten. „Sie können Menschen gut lesen, ob diese ihnen etwas Böses oder Gutes wollen.“ Langsam pirscht sich Sylvia Schuster an, bleibt sitzen, damit die Tiere wissen: keine Gefahr. Das sieht nach echtem Glück aus, auch wenn man dafür den festen Boden nicht einmal aufgeben muss.

Wer Interesse an einer Patenschaft für die Exmoor-Ponys oder dem Koppeldienst hat, kann sich unter Tel. 03493/9679802 melden.