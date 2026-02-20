Die Energieavantgarde und die TU Berlin möchten zusammen mit wissbegierigen Bürgern die Energiewende in Bitterfeld-Wolfen und Zörbig ergründen. Das steckt hinter dem Plan.

Im Forschungsprojekt soll sich alles um das Thema Energie drehen. Und zwar aus der Gesellschaft heraus.

Bitterffeld/MZ. - Wissenschaft und Forschung, das sind zwei Begriffe, die für viele mit akademischem Elitismus in Verbindung stehen und die sich nicht selten dem Vorwurf des „Elfenbeinturms“ ausgesetzt sehen. Und da ist auch was dran, denn die Wissenschaft rühmt sich selten damit, lebensnah, geschweige denn volksnah zu sein. Das möchte die Energieavantgarde Anhalt ändern. Wie? Mit einem sogenannten Quartierforschungsprojekt. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt und wie Bürgerinnen und Bürger gleich in doppelter Hinsicht von diesem Vorhaben profitieren können.