In Bitterfeld-Wolfen soll es bis Jahresende 21 öffentliche Wlan-Hotspots geben

Bitterfeld/MZ - Kostenfrei und vor allen Dingen schnell im Internet surfen: Das soll bis Jahresende in Bitterfeld-Wolfen an insgesamt 21 Standorten möglich sein. Das Gros der sogenannten Hotspots ist bereits freigeschaltet. „In Thalheim ist aber noch ein Problem zu lösen“, sagt Uwe Kröber, IT-Experte in der Stadtverwaltung. Die Rede ist vom Freischalten nötiger Leitungen durch die Telekom.

Unabhängig davon sehen die Verantwortlichen im Aufbau des Wlan-Netzes eine Erfolgsgeschichte. Als Beleg dienen Zugriffszahlen. So konnten im zweiten Halbjahr 2020 an den Hotspots etwa 14.000 Anmeldungen von Nutzern registriert werden. Ein halbes Jahr später stieg die Zahl auf 33.000. „Und im zweiten Halbjahr 2021 sind bereits 47.500 Nutzungen erfasst“, erklärt Kröber.

Die steigenden Zahlen stehen nicht zuletzt im Zusammenhang mit der gleichzeitig erfolgten Freischaltung immer weiterer Wlan-Hotspots. So folgten den Anlagen am Bitterfelder Stadthafen und in den öffentlich zugänglichen Bereichen der Rathäuser in Bitterfeld, Wolfen und Holzweißig schnell weitere Hotspots zwischen Tiergehege und Gemeindezentrum Greppin, Wasserturm Bobbau oder dem Badestrand am Sportpark Süd in Bitterfeld.

Hier hatte es im Sommer vorigen Jahres reichlich Ärger gegeben. Kurz nachdem Antennen und Verteiler auf der Wasserrettungsstation installiert waren, wurden sie von bisher unbekannten Personen entwendet. Die Beschaffung von Ersatzteilen und die Neuinstallation dauerte. Es blieb bis jetzt der einzige Fall von Diebstahl im Zusammenhang mit der neuen Technik, für die die Stadt Bitterfeld-Wolfen ordentlich investierte.

Die 21 Wlan-Standorte kosten laut Angaben der Stadtverwaltung in Summe rund 150.000 Euro. Den Großteil davon steuert jedoch das Land Sachsen-Anhalt bei. Die Förderquote liegt für die Investition bei 80 Prozent.

Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) hatte immer wieder auf die Vorzüge des Wlan hingewiesen und die Technik als wichtigen weichen Standortfaktor beschrieben. Er hat aber auch auf den Zusammenhang mit der besseren touristischen Erschließung der Region aufmerksam gemacht. Ob die Hotspots für Bitterfeld-Wolfen tatsächlich zum Türöffner für die weite Welt werden, bleibt jedoch abzuwarten. Zwar kann IT-Experte Uwe Kröber auf die steigenden Zugriffszahlen verweisen.

Allerdings gehören laut einer ersten Auswertung die von der Stadt gepriesenen touristischen Highlights wie der Bitterfelder Bogen, der Hafen oder das Wasserzentrum nicht zu den zugriffstärksten Hotspots. Das sind nach ersten Zählungen derzeit vor allen Dingen die Bahnhöfe in Bitterfeld und Wolfen sowie der Marktplatz in Bitterfeld. „Das liegt wohl auch daran, dass genau diese Orte sehr viel von jungen Leuten besucht werden“, vermutet Kröber.

Genauer kann die Stadt indes in Bezug auf Nutzungsgewohnheiten werden. So wurden nach einer ersten detaillierten Auswertung bisher die meisten Zugriffe in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr gezählt - und zwar in der Hauptsache von Montag bis Freitag. Im ersten Halbjahr lag die Zahl der täglichen Anmeldungen zwischen 250 und 450. Die Tendenz mit der Zuschaltung immer weiterer Hotspots ist deutlich steigend.

Der Name der Hotspots lautet „free-key Bitterfeld-Wolfen“. Nutzer müssen bei Einwahl den Datenschutzbestimmungen zustimmen und sich alle vier Stunden neu anmelden.