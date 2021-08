Impfungen in Anhalt-Bitterfeld nehmen wieder zu - Keine Corona-Infektion über das Wochenende

Anhalt-Bitterfeld/MZ - In der vergangenen Woche wurden in den Impfzentren Wolfen und Köthen insgesamt 1.210 Impfungen durchgeführt. Das hat die Pressestelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Davon waren 487 Erst-und 723 Zweitimpfungen. Im Vergleich zur Woche davor wurden damit 404 Personen mehr geimpft. 287 Personen haben die Impfung ohne Termin wahrgenommen - 192 in Wolfen und 95 in Köthen.

Seit Beginn der Corona-Schutz-Impfungen konnten damit 50.437 Impfungen in Köthen und Wolfen vorgenommen werden. Nach Angaben des Sozialministeriums Sachsen-Anhalt beträgt die Impfquote des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bei den Erstimpfungen 54,65 Prozent und bei den Zweitimpfungen 47,41 Prozent.

In Sachen Corona-Neuinfektionen ist es wieder ruhiger geworden: Seit vergangenen Freitag sind in Anhalt-Bitterfeld keine weiteren Corona-Fällehinzugekommen. Aktuell sind sechs Personen infiziert und in Isolation.