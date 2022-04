Impfen in Anhalt-Bitterfeld: Warum es bei Apotheken, Tier- und Zahnärzten Probleme gibt

Zahnärztin Martina Petermann, hier in ihrer Friedersdorfer Praxis, kennt sich mit Spritzen setzen aus. Aber wird sie auch bald gegen Corona impfen?

Friedersdorf/Köthen/Zörbig/MZ - Die Impfkampagne geht zu langsam voran, findet die Bundesregierung. Im Dezember wurde daher das Infektionsschutzgesetz angepasst und beschlossen, dass zur Erfüllung der Impfziele auch Apotheker, Tier- und Zahnärzte Menschen gegen das Coronavirus immunisieren dürfen. Am Montag ist das Gesetz in Kraft getreten. Handelt es sich bei dem Plan der Regierung um mehr als nur Wunschdenken? Die MZ hat bei Apothekern, Tier- und Zahnärzten in der Region nachgefragt.