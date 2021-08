Immer weniger Anti-Corona-Impfungen in Anhalt-Bitterfeld - Impfquote noch weit unter Soll

Wolfen/MZ - Die Zahl der Impfungen im Landkreis ist in der vergangenen Woche wieder gesunken. Wie Kreissprecher Udo Pawelczyk mittelt, wurden in den Impfzentren in Wolfen und Köthen 1.311 Impfungen durchgeführt. „Das sind knapp 300 weniger als in der Woche zuvor.“

Von den Injektionen der letzten Woche waren 457 Erst- und 854 Zweitimpfungen. Insgesamt sind in Anhat-Bitterfeld 54.539 Impfungen seit Beginn der Kampagne durchgeführt worden. Hinzu kommen die Impfungen durch mobile Teams vor Ort und die der Ärzteschaft. Doch durch die sinkende Zahl von Impfwilligen erhöht sich auch die Impfquote gegen Corona nur langsam. Von den erhofften 80 Prozent ist man noch weit entfernt.

Laut Angaben des Landes Sachsen-Anhalt hat der Landkreis inzwischen bei der Erstimpfungen eine Impfquote von 56,77 Prozent erreicht. 52,63 Prozent haben jetzt einen vollständigen Impfschutz. Auch zu den verwendeten Impfstoffen gibt es Angaben. Klarer Favorit ist im Landkreis der Impfstoff von Biontech. „Dieser kam hier überwiegend zum Einsatz“, so Pawelczyk. Die Quote beträgt 80,4 Prozent.