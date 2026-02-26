weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Nancy Hennig eröffnet 'Nancy's Eck' in Wolfen – Traditioneller Imbiss

Neues Imbiss-Angebot „Diese Ecke heißt wie ich“ - Nancy Hennig erfüllt sich mit einen Kiosk in Wolfen einen besonderen Traum

Im alten, neuen DDR-Kiosk an der Thalheimer Straße in Wolfen ist seit kurzem wieder Betrieb. „Nancy’s Eck“ war eine lang gehegte Idee der neuen Imbiss-Chefin. Was es dort gibt.

Von Jan Wätzold Aktualisiert: 27.02.2026, 10:29
Von Belag versteht Nancy Hennig einiges, hauptberuflich arbeitet sie an der Wursttheke im Dessauer Edeka-Center. Als zweites Standbein hat sie jetzt ihren eigenen Imbiss in Wolfen. 
Von Belag versteht Nancy Hennig einiges, hauptberuflich arbeitet sie an der Wursttheke im Dessauer Edeka-Center. Als zweites Standbein hat sie jetzt ihren eigenen Imbiss in Wolfen.  (Foto: Jan Wätzold)

Wolfen/MZ. - Wer sein Auto auf den Parkplatz an der Thalheimer/Ecke Kunstseidestraße auf den Parkplatz lenkt, hat entweder Altglas im Kofferraum oder Appetit auf süß-sauer. So war es zumindest bislang. Denn bis auf den Wertstoff-Container und den Asia-Imbiss auf der anderen Straßenseite hatte der Ort nicht wirklich was zu bieten.