In Sandersdorf standen am Sonntag die ersten sachsen-anhaltischen Meisterschaften im „Mensch ärgere Dich nicht“ auf dem Programm. Über 200 Spieler waren dabei. Die Wettkämpfe brachten Spannung und neue Rekorde. Sogar zwei Bürgermeister spielen mit.

Sandersdorf/MZ. - Ein Würfel, 16 Spielfiguren, ein Brett. Und alles dutzendfach. „Es ist angerichtet“, sagt Thomas Fischer und blickt zufrieden in die Runde. Zusammen mit der SG Union Sandersdorf und unter anderem unterstützt vom Chemiepark Bitterfeld-Wolfen hat er Großes angestoßen. 228 Spieler wetteiferten am Sonntag in Sandersdorf um den Titel eines sachsen-anhaltischen Landesmeisters im „Mensch ärgere dich nicht.“