Im Technologiepark Bitterfeld entsteht für 10 Millionen Euro ein neues Logistikzentrum

Sandersdorf - Seit 75 Jahren ist der Name Ehrlich in Bitterfeld mit großen und kleinen Autos verbunden. Nach der politischen Wende von 1989 waren es dann Ronnhild und Bernd Ehrlich, welche die Firma TMG (Taxi, Mietwagen und Güterverkehr) mit zwei Taxen gründeten. Heute rollen auf den Straßen Deutschlands und Europas 300 Lastwagen, welche die unterschiedlichsten Güter transportieren.

Mit dem Neubau des Logistikzentrums im Technologiepark Mitteldeutschland bei Sandersdorf nimmt das Familienunternehmen die bisher größte Investition in seiner Geschichte in Angriff. Zehn Millionen Euro werden verwendet, um eine 10.000 Quadratmeter große Halle für die Lagerung der verschiedensten Produkte und deren Umschlag zu bauen.

Verantwortung für die Familie und die Angestellten

„Das ist ein Schritt, der in der Familie bisher einmal ist“, sagt Johannes Ehrlich, der Sohn des Firmengründers, der seit fünf Jahren als Geschäftsführer fungiert. Dass er stolz auf das bisher Geschaffene ist, beweist auch sein Engagement für die Firma. „Ich habe mich in der Welt umgesehen und die verschiedensten Aufgaben erledigt“, sagt der gelernte Schiffsmechaniker.

Hier entsteht ein Logistikzentrum mit 10.000 Quadratmetern. foto: a. kehrer

Die Rückkehr aus der Welt nach Bitterfeld verbinde er nicht nur mit dem bekannten Spruch: „Trifft man sich nicht auf dieser Welt, so trifft man sich in Bitterfeld“, sondern auch mit der Verantwortung für die Familie und die Angestellten. „Unsere Fahrer sind überall unterwegs und haben die Gewähr, ihre Familien mit dem Lohn gut zu versorgen“, meint Ehrlich Junior. Damit das in Zukunft auch so bleibe, habe man diese große Investition in Angriff genommen.

Mit der neuen Halle schaffe man zugleich 15 neue Arbeitsplätze

„Es sind allerdings nicht nur die Lkw mit dem grün-blau TMG-Logo, die auf den Straßen zu sehen sind. Hinter der Firma verbirgt sich auch ein riesiges Logistikunternehmen“, erklärt Johannes Ehrlich. Und dafür sei der Firmensitz an der Bitterfelder Marienstraße und Teilen des Solarparks nicht mehr ausreichend. „Wir platzen dort aus allen Nähten und wissen fast nicht mehr, wie wir die Lastwagen parken können“, meint er.

Mit der neuen Halle schaffe man neben 15 Arbeitsplätzen auch 15.000 Stellplätze für Paletten, auf denen die unterschiedlichsten Produkte zwischengelagert werden. „Wir holen die Güter beim Kunden ab, lagern sie und bringen sie dann termingerecht zum Abnehmer“, erklärt er den Ablauf. In der Halle im Solarpark, die seit 2016 betrieben werde, seien derzeit 60?Mitarbeiter damit beschäftigt, chemische Produkte zu lagern. Neben dieser Lagerhaltung stehe aber auch Erd- und Deponiebau auf dem Portfolio der Firma, beschreibt Ehrlich das Angebot weiter.

„Wir bilden eigentlich alles aus, was mit Fahrzeugen und der Lagerhaltung zu tun hat“

Um auch weiterhin am Markt bestehen zu können, sei zum einen diese Investition notwendig, zum anderen aber auch die Ausbildung von jungen Leuten zu Spezialisten in ihren Branchen. „Wir bilden eigentlich alles aus, was mit Fahrzeugen und der Lagerhaltung zu tun hat“, sagt er und wünscht sich zukünftig Jugendliche, die sich in den Job bei der Firma TMG einbringen. (mz/Michael Maul)