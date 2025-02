Im Rausch gegen Laterne: Radfahrer liegt in Bitterfeld nach Unfall im Graben

Crash am Abend

Ein betrunkener Radfahrer verletzte sich bei einem Unfall in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Alkohol war bei einem folgenschweren Crash am Freitagabend in Bitterfeld im Spiel.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 65-Jähriger gegen 21.16 Uhr mit seinem Fahrrad in der Leopoldstraße auf dem Fußweg unterwegs. Dabei stieß er gegen eine Laterne und kam dann in einem Graben zu Fall. Ein Zeuge hatte ihn dort liegend aufgefunden und die Polizei verständigt.

Die Beamten konnten an der Unfallstelle feststellen, dass der Radfahrer augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol stand. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille, so dass im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden musste.

Der Verunfallte verletzte sich bei seinem Sturz leicht und verblieb zur weiteren Behandlung ambulant im Klinikum. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.