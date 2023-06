Familienparty in der Wolfener Fuhneaue Im Liegestuhl durchs Wochenende - Wolfen erfindet sein Sommerfest neu

Aus drei wird zwei. Das Vereins- und Familienfest in Wolfen ist einen Tag kürzer, lockt aber mit neuen Angeboten. Was Besucher zur Fete in der Fuhne sagen.