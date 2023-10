Elegantes Trio an der Schule Im feinen Zwirn - Raguhner Schülertrio wirft sich in Schale

Manchmal hüllen sich drei Schüler in Raguhn in besonders feinen Zwirn. Katja Hauß, Clara Philipp und Michel Sommerlatte sind das „Empfangskomitee“ für Besucher an ihrer Schule in Raguhn.