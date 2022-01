Im Bitterfelder Tiergehege kommen Weihnachtsbäume auf den Speiseplan

Bitterfeld/MZ - Im Bitterfelder Tiergehege endet der Weg vieler Weihnachtsbäume. Nicht verkaufte Exemplare werden schon seit vielen Jahren von den Märkten Obi sowie Thomas Phillips für die Tiere zur Verfügung gestellt. „Wir können aber nur die nicht verkauften Bäume nehmen, da die Exemplare, die schon als Christbaum in der Wohnung standen, entweder noch mit Schmuck behaftet sind oder sogar eingesprüht wurden“, sagt Thomas Ehrlich vom Verein Pepe activ, der das Gehege betreut.

Auch seien die Wohnungsbäume schon viel zu trocken und würden den Tieren nicht mehr so richtig schmecken. Die frischen Exemplare hingegen werden von allen Tieren gern auf den Speiseplan genommen. So würden sich Lamas zum Beispiel über die Nadeln oder Schafe und Ziegen über die Rinde freuen. Ponys und Esel hingegen würden den ganzen Baum nehmen. „Alles was übrig bleibt, wird von uns geschreddert und danach in die Gehege gestreut. Ein prima Kreislauf“, sagt Ehrlich erfreut.Foto: André Kehrer