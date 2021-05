„Ideale Besetzung“ - BSW Sixers macht bisherigen Assistenten zum Chefcoach

Sandersdorf - Die BSW Sixers haben am Mittwochvormittag die Nachfolge von Sebastian Ludwig geklärt. Nachdem am Montag bekannt gegeben wurde, dass der Vertrag des Cheftrainers nicht verlängert werden wird, hat der Basketball-Zweitligist den bisherigen Assistenten Chris Schreiber als Nachfolger präsentiert.

Der 28-Jährige hat beim ProB-Club aus Bitterfeld, Sandersdorf und Wolfen einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird die Stelle des Cheftrainers ab 1. Juli hauptamtlich übernehmen. Ludwig hatte das Amt im Rahmen der Kooperation mit dem Erstligisten Syntainics MBC inne.

„Wir sind sehr glücklich, mit Chris die ideale Besetzung für den Cheftrainerposten gefunden zu haben, er war unser Wunschkandidat“, wird Sixers-Präsident Maik Leuschner zitiert. „Wir kennen seine Qualitäten und trauen ihm zu, unser gesamtes Programm weiterzuentwickeln.“ Schreiber, der in den vergangenen beiden Jahren Ludwigs Assistent war und zudem das Nachwuchs-Bundesliga-Team der Mitteldeutschen Basketball Academy betreute, soll den Verein auch außerhalb des Spielfeldes mit seinem Know-how unterstützen.

Der 28-Jährige begann seine Trainerkarriere in seiner Heimat Berlin bereits im Alter von 17 Jahren, arbeitete danach unter anderem in Rostock und Jena. Seit 2018 war er beim MBC angestellt. „Ich habe bei meinen bisherigen Stationen bereits viel Erfahrung sammeln können“, so Schreiber, der nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird. „Ich fühle mich absolut bereit und freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben.“ (mz/tg)