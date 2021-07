Hund wird in der Bittefelder Bismarckstraße angefahren und verletzt

Bitterfeld/MZ - Ein Hund ist am Donnerstag einem Autofahrer in Bitterfeld zum Verhängnis geworden. Nach den Aussagen des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld war ein 19-Jähriger kurz vor 20 Uhr mit seinem Skoda auf der Bismarckstraße in Richtung Marler Platz unterwegs, als plötzlich ein Hund von einem dortigen Grundstück kommend über die Straße lief.

Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung, konnte der Fahrer eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Um den verletzten Hund kümmerte sich die Hundehalterin. Wie schwer er verletzt wurde, darüber machte die Polizei keine Aussage. Die Schadenshöhe am Auto wurde auf circa 1.500 Euro geschätzt.