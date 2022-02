Hüfken-Orgel aus der Steinfurther Friedenskirche erklingt in neuer Heimat wieder

Thurland/MZ - Sie gehörte zur Friedenskirche in Wolfen-Steinfurth und hat mit ihrem Klang zahlreiche Gottesdienste bereichert. Dann verstummte sie. Die Orgel aus der Werkstatt Reinhard Hüfken in Halberstadt musste schweigen, weil die kleine Kirche aufgegeben wurde. Im Juli 2021 wurde das Gotteshaus in Steinfurth entwidmet. Im Dezember zog die Orgel nach Thurland um. Dort wurde sie am Sonntag während eines feierlichen Gottesdienstes wieder in Dienst gestellt.

Hüfken-Orgel erinnert in ihrer Kompaktheit optisch eher an einen Kleiderschrank

Es ist ein Glücksfall im doppelten Sinn. So hat einerseits das 1987 gebaute Instrument eine neue Verwendung gefunden. Andererseits hilft es der Thurländer Kirchengemeinde. Die hatte es in Sachen Klang schwer in der Vergangenheit. Die ursprüngliche eingebaute Orgel wurde wie die ganze Kirche während der letzten Kriegstage vor 72 Jahren zerstört. Der Ersatz kam 1973 aus Dessau, war dort schon aussortiert und passte auch nicht zu 100 Prozent nach Thurland. Den Garaus machte dem Instrument schließlich ein Wasserschaden.

„Insofern ist es Glück, dass die Orgel aus Steinfurth frei war“, sagt Pfarrerin Ina Killyen. Auch die beiden ehrenamtlichen Organistinnen Gisela Schütze-Freyhsleben und Ines Maess sind froh, in Thurland Musik zu Gottes Ehre erklingen lassen zu können. Dass die Hüfken-Orgel in ihrer Kompaktheit optisch eher an einen Kleiderschrank erinnert, verhehlen beide nicht. „Aber sie spielt. Das ist wirklich ein Fortschritt.“ Beide Frauen haben keine Mühe damit, dass Instrument zum Klingen zur bringen. Sie haben die Orgel bereits in der Steinfurther Kirche gespielt. Am Sonntag saßen sie erstmals in Thurland an den Tasten und Pedalen.

Die Anspannung war spürbar. Die Kirche war ein gefragter Ort - eine Herausforderung unter Corona-Schutzmaßnahmen. Doch Ende gut alles gut: Die Orgel klang, die Mitglieder des Raguhn-Jeßnitzer Posaunenchors stimmten in das Spiel ein. Es war das Ereignis, auf das die Gemeindemitglieder lange gewartet hatten und das für sie auch ein Kraftakt war. Denn trotz aller Kompaktheit: Die Hüfken-Orgel ist kein Leichtgewicht. Sie musste außerdem mit reichlich Vorsicht und Fingerspitzengefühl transportiert werden - aus Steinfurth nach Thurland und in dortigen Kirche hoch hinauf auf die Empore.

Pfarrerin Ina Killyen begrüßte die Gemeinde zum Gottesdienst. (Foto: Ulf Rostalsky)

Am Ende steht der Klang der Königin, der Kreisoberpfarrerin Annegret Friedrich-Berenbruch eine ganz besondere Bedeutung beimisst. „Die Orgel ist nicht nur ein Instrument. Sie hat großen Anteil am Gottesdienst. Ich kann mir Gottesdienst ohne sie nur ganz schwer vorstellen.“

Entwidmung der Steinfurther Friedenskirche endgültig abgeschlossen

Mit der Umzug der Hüfken-Orgel ist die Entwidmung der Steinfurther Friedenskirche endgültig abgeschlossen. Das bestätigte Pfarrerin Ina Killyen. Das zu DDR-Zeiten gebaute Gotteshaus steht nun leer. Die sakralen Gegenstände sind entfernt und fanden neue Verwendung. Die Orgel klingt in Thurland. Die Glocke aus Steinfurth wird nun in Bobbau angeschlagen.