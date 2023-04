Das sanierte traditionsreiche Hotel am Bitterfelder Bahnhof öffnet in wenigen Tagen. Hinter der prachtvollen historischen Fassade steckt nun viel Moderne. Doch was können die Einwohner von dem neuen Domizil erwarten?

Bitterfeld/MZ - Der Countdown läuft: In neun Tagen findet die interne Eröffnungsparty statt. Und ab Montag, 8. Mai, können die ersten Gäste im neuen alten Hotel Kaiserhof in Bitterfeld übernachten. Doch noch wird am Hofe des Kaisers gestrichen, gehämmert und geputzt. „Wir legen gerade den Endspurt ein“, sagt Kathrin Radvan, General Managerin der Atlas Hotelgruppe, die die schmucke Herberge gegenüber des Bahnhofs betreibt und auch zwei Hotels in Halle und Leipzig hat.