Riesenandrang zum dreitägigen Fest des 700. Geburtstags von Holzweißig. Ob Bühnenshow, Muffin-Backrekord, Oldtimerschau, Historien-Ausstellung, Kinderprogramm oder Hubschrauber-Rundflüge - das Programm zum Jubiläum kommt auch am zweiten Tag super an. Und der Höhepunkt steht am Sonntag erst noch bevor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Holzweißig/MZ - Nach dem gelungenen Auftakt am Freitagabend mit Lampionumzug und Open-air-Disco stürzen sich die Holzweißiger an diesem Samstag in den zweiten Tag ihrer Jubiläumsfeier. 700 Jahre alt wird der Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen - und alle wollen mitfeiern. Der idyllische Park am Rathaus hat sich in ein buntes Festgelände versammelt. Hier kann man live erleben, wie sich ein ganzer Ort samt all seiner Vereine in solch ein Jubiläum einbringt.